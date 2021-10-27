Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tezkere tepkisi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye ateş püskürdü, "Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerin dümen suyuna girdiklerini görmek bizim bile ağrımıza gidiyor. Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın.' dedi. Erdoğan, tezkere oylamasının CHP-HDP ortaklığına resmiyet kazandırdığını da ifade etti.