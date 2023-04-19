Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz | Video
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz | Video

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz | Video

19.04.2023 | 19:29

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü seçim mitingi için Denizli'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözde 300 milyar dolar vaadine tepki göstererek, "Bay Kemal Londra'nın tefecileri neden bu kadar parayı sana versin? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz. Milletimiz 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi verecek." dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in teröristlerle beraber olduğunun altını çizdi.

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