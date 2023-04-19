SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü seçim mitingi için Denizli'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözde 300 milyar dolar vaadine tepki göstererek, "Bay Kemal Londra'nın tefecileri neden bu kadar parayı sana versin? Türk milleti senin bu yalanlarına inanmaz. Milletimiz 14 Mayıs'ta da sana gereken dersi verecek." dedi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in teröristlerle beraber olduğunun altını çizdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
43:36
01:00
00:19
Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken 'TOKİ' diyalogu 19.04.2023 | 17:47
01:16
Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonlarına TOGG jesti | Video 19.04.2023 | 15:55
02:14
Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü' açılışına katıldı 19.04.2023 | 14:59
02:14
00:15
Bakan Dönmez paylaştı! "Bağımsızlık ateşini yakmaya 1 kaldı" | Video 19.04.2023 | 15:06
05:17
TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını! Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 19.04.2023 | 14:35
06:20
Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşı A Haber’e konuştu | Video 19.04.2023 | 13:33
16:39
Bir zamanlar Türkiye! SSK’lının hastane çilesi | Video 19.04.2023 | 13:16
00:16
Bakan Soylu’dan anlamlı paylaşım: “Geçti o günler, geçti” | Video 19.04.2023 | 13:20
04:25
Salih Tuna | Boşuna uğraşmışız 19.04.2023 | 12:26
04:46
Melih Altınok | Hele önce bir maaşları ödeyin de... 19.04.2023 | 12:24
03:01
Hilal Kaplan | 'Erdoğan yorgun'sa bunları kim yaptı? 19.04.2023 | 12:22
07:01
Yavuz Donat | Sınıf atlayan şehir 19.04.2023 | 12:18
02:08
03:01
00:10
Van'da etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı fotokapanla tespit edilmiş | Video 19.04.2023 | 10:26
00:50