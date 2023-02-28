Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesi Malatya'da önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan ve Afşin'i ziyaret etti. Erdoğan daha sonrasında incelemelerde bulunmak üzere Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gitti. Detaylar A Haber'de!