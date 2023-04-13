Son dakika! Başkan Erdoğan'dan depremzedelerle iftar: Bizim önceliğimiz sizsiniz | Video

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde 250 belediye ve STK'larla tam kadro sahada olduklarının altını çizen Başkan Erdoğan, "Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın önceliğimiz sizsiniz." dedi.