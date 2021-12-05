Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı | Video

05.12.2021 | 12:36

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan kadınlara seçme seçilme hakkı verilen 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili bir video mesaj yayınladı. Erdoğan "Kadınların siyasette temsil oranı AK Parti döneminde yükseldi" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

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