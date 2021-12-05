Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Dünya Kadın Hakları Günü' mesajı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kadınlara seçme seçilme hakkı verilen 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili bir video mesaj yayınladı. Erdoğan "Kadınların siyasette temsil oranı AK Parti döneminde yükseldi" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları...