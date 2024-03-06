Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar!

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Elazığ'da önemli açıklamalar!

06.03.2024 | 18:55

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

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