SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan F-16 açıklaması: Karar memnuniyet verici

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya dair açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ABD ile yürütülen F-16 savaş uçağı müzakereleri için "Talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, Mısır'a 12 yıl sonra gerçekleştireceği ziyaretle ilgili de öncelikli olarak Gazze'deki durumu ele alacaklarını söyledi.