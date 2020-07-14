Video Haber Son dakika! Başkan Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması! | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması! | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması! | Video
14.07.2020 | 19:48

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sona erdi. 2 saat süren kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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