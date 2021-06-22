Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a tebrik telefonu | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Burak Elmas'ı tebrik etti ve başarılar diledi.