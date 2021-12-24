Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınında, ekonomideki yeni yol haritası, 2023’e doğru siyasetin nabzı, iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların dolar bozdurmasının parasına olan güvenin en önemli göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Türk Lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın ÜZERİNDE arttı." dedi. Çok kısa bir sürede kurdaki stebilizasyonun gerçekleşeceğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası aceleci davranmayacak. Kademeli bir şekilde geldiği yere doğru dönecek. TL'de kendi asli gücünü bulacak." dedi. Başkan Erdoğan, dövizin düşmesiyle fiyatlarını düşürmeyenlere, fahiş fiyat artışı yapanlara ve stokçulara da sert tepki gösterdi.