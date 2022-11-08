SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Hasankeyf-Gercüş Tüneli açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Başkan Erdoğan: "Geçmişte böyle kritik dönemlerle ülkemizin önünü vesayetle, darbeyle kesenler bu sefer başaramayacaklar. Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma konusundaki somut neticelerini yılbaşından itibaren daha net görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.