SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan HDP'ye sert tepki: "Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz" | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Öğretmenler Günü Münasebetiyle 81 İlden Gelen Öğretmenler ile Yemek programında açıklamalarda bulundu. Sözlerine teröre kurban verdiğimiz öğretmenleri anarak başlayan Başkan Erdoğan, "192 kahraman öğretmenimizin hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Irak'ı ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin yuvalarını darmadağın ediyorlar."