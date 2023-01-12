Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Hedef 2023 Net Sıfır Emisyon Toplantısında önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Sıfır Emisyon' toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Türkiye Yüzyılı'na vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Artık patinajlara yer yok." ifadelerini kullandı.