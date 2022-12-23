Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde açıklamalar | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde açıklamalar | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde açıklamalar | Video

23.12.2022 | 11:55

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Batı'nın insan hakları konusunda uyguladığı çifte standartlara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerini beseleyenler bize nutuk çekiyor." ifadelerini kullandı.

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