SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı'nda önemli açıklamalar... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:14
00:17
Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da fındık gafı gündem oldu | Video 10.12.2021 | 11:32
05:33
Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi | Video 10.12.2021 | 09:53
14:15
01:14
00:35
10:41
00:41
01:12
07:24
02:48
01:12
01:16
00:36
02:15
28:20
02:46
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun el hareketine sert tepki | Video 08.12.2021 | 19:54
01:55
Başkan Erdoğan çiftçilere müjde verdi | Video 08.12.2021 | 19:52
03:39
Başkan Erdoğan'dan 'stokçuluk' talimatı: Fiyat artışı yapanların... | Video 08.12.2021 | 19:39
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirildi. Konferansta açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Filistin meselesine vurgu yaparak "Filistin İslam aleminin tamamının ortak davasıdır." ifadelerini kullandı.