Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama: "Teröriste kucak açana onay veremeyiz" | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama:

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama: "Teröriste kucak açana onay veremeyiz" | Video

07.07.2023 | 16:11

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi, Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin NATO ittifakında açık kapı politikasını desteklediğini, Finlandiya'ya NATO onayı vererek duruşunu gösterdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Ama teröristleri himaye edenlere tepkimizi göstermekten çekinmedik. Terörle demokrasi terörle insanlık yan yana duramaz." dedi. 'Terör ile insanlık' ve 'terör ile demokrasi' kavramlarının yan yana duramayacağını belirten Erdoğan, İsveç'e 3 soru yöneltti. İşte detaylar...

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