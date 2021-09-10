Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde konuştu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan enflasyonla mücadele mesajı verdi ve "Raflardaki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, "Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? diye sorup duruyordu. Dikkat ederseniz sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan sabah yalan. Bunlar yalan terörü estirdiler. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz." ifadelerine yer verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...