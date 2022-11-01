Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıdaroğlu’un ‘’uyuşturucu’’ iftirasına sert tepki! | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıdaroğlu’un ‘’uyuşturucu’’ iftirasına sert tepki! | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıdaroğlu’un ‘’uyuşturucu’’ iftirasına sert tepki! | Video

01.11.2022 | 20:45

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bu ne insafsızlıktır. Bu ne vizdansızlıktır. Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim." dedi.

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