Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: "Senin yanında hiç hukukçu yok mu?" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Başörtüsü konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç yokken 'Yasal düzenleme yapalım' dedi. Senin yanında hiç hukukçu yok mu? Eğer samimi isen dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım bunu tamamen masadan kaldıralım. Adalet Bakanlığımız yaptığı çalışmaları bizlere sunacaklar. Bu temel hakkı anayasal güvence altına alacağız." ifadelerini kullandı.