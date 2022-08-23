Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kırım mesajı: "Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımıyor" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi düzenlenen Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Rusya-Ukrayna savaşında diplomasinin işlemesi için büyük çaba harcadıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Barış için Türkiye olarak gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Kırım'ın Ukrayna'nın ayrılmaz parçası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımıyor." dedi.