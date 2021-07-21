Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar! 'Bir meydan okuma yapıyoruz' | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar! 'Bir meydan okuma yapıyoruz' | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar! 'Bir meydan okuma yapıyoruz' | Video
21.07.2021 | 17:29

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar! 'Bir meydan okuma yapıyoruz' | Video 07:31
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan burada gündemdeki konularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Kıbrıs'la ilgili "Bir meydan okuma yapıyoruz; Güney'e 'İsterseniz size de buradan su verebiliriz. Bunun adını da Barış Pınarı koyarız.' dedik. İsteyemediler." dedi. Başkan Erdoğan, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili de "Ekim ayından itibaren bununla ilgili de Meclis'te bir çalışma yürütülecek." diyerek tarih verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mültecilerle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu'nun Kuvayi Milliye ruhundan haberdar olmadığını söyledi.

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