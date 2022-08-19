SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: "Bizim böyle bir derdimiz yok..." | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın dikkatle takip ettiği Zelenski görüşmesi sonrası yurda döndü. Erdoğan, uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye'deki yeni sürece ilişkin muhalefetin, 'Esed'i yenemediler, şimdi görüşüyorlar' eleştirilerine, "Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Eğer Türkiye’de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar." sözleri ile yanıt verdi. Başkan Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali krizi ile ilgili de Putin'e özellikle söyleyeceklerinin olduğunu ifade etti.