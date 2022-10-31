Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Müftülerle İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haber...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Başörtüsü düzenlemesiyle aile yapısını koruyacağız' ifadelerini kullandı.