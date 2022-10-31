Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Müftülerle İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Müftülerle İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Müftülerle İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video

31.10.2022 | 15:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Müftülerle İstişare Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Video 22:40
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Müftülerle İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video 31.10.2022 | 15:12
Melih Altınok | PKK’dan rol çalmak 03:24
Melih Altınok | PKK'dan rol çalmak 31.10.2022 | 12:32
Mehmet Barlas | Seul’deki facianın düşündürdükleri 03:56
Mehmet Barlas | Seul'deki facianın düşündürdükleri 31.10.2022 | 12:30
Engin Ardıç | Fener alayı bir Nazi gösterisidir 02:40
Engin Ardıç | Fener alayı bir Nazi gösterisidir 31.10.2022 | 12:27
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu’nun TOGG’la imtihanı 02:26
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'nun TOGG'la imtihanı 31.10.2022 | 12:25
Şebnem Bursalı | TOGGether 03:46
Şebnem Bursalı | TOGGether 31.10.2022 | 12:22
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda önemli açıklamalar | Video 13:44
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli açıklamalar | Video 31.10.2022 | 11:36
Bingöl’de PKK temizliği! Eren Abluka Sonbahar-Kış 7 operasyonu başladı | Video 00:49
Bingöl’de PKK temizliği! Eren Abluka Sonbahar-Kış 7 operasyonu başladı | Video 31.10.2022 | 09:42
İşte Togg’un fabrikadan çıkış yolculuğu | Video 02:02
İşte Togg'un fabrikadan çıkış yolculuğu | Video 30.10.2022 | 21:54
Milli Savunma Bakanlığından tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama: Dikkat çeken İstanbul detayı | Video 02:57
Milli Savunma Bakanlığından tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama: Dikkat çeken İstanbul detayı | Video 30.10.2022 | 18:20
İstanbul Havalimanı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladı | Video 03:18
İstanbul Havalimanı 4 yılda 160 milyondan fazla yolcu ağırladı | Video 30.10.2022 | 12:02
A Haber Togg’u test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank direksiyona geçti | Video 04:08
A Haber Togg'u test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank direksiyona geçti | Video 30.10.2022 | 11:26
TOGG heyecanı Türkiye’yi sardı! İşte TOGG hakkında tüm detaylar | Video 11:12
TOGG heyecanı Türkiye'yi sardı! İşte TOGG hakkında tüm detaylar | Video 30.10.2022 | 10:53
Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları | Video 00:51
Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve ekibinin mutluluk gözyaşları | Video 30.10.2022 | 10:26
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlanıyor | Video 04:20
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlanıyor | Video 29.10.2022 | 22:15
Oyuncu Burak Haktanır’dan ödülünü Fincancı’ya ithaf eden yönetmene tepki: O kadın TSK’ya iftira attı | Video 01:49
Oyuncu Burak Haktanır'dan ödülünü Fincancı'ya ithaf eden yönetmene tepki: O kadın TSK'ya iftira attı | Video 29.10.2022 | 21:58
Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamı | Video 00:59
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı | Video 29.10.2022 | 21:22
Başkan Erdoğan’dan Togg Gemlik Kampüsü açılışında önemli açıklamalar | Video 32:13
Başkan Erdoğan'dan Togg Gemlik Kampüsü açılışında önemli açıklamalar | Video 29.10.2022 | 20:14
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Togg fiyatı açıklaması! Togg satışları nasıl olacak? | Video 03:12
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Togg fiyatı açıklaması! Togg satışları nasıl olacak? | Video 29.10.2022 | 19:57
SON DAKİKA: Türkiye için tarihi gün! TOGG banttan indi: Başkan Erdoğan: Yunan tutuşacak! ’Çılgın Türkler geliyor’ diyecekler | Video 02:16
SON DAKİKA: Türkiye için tarihi gün! TOGG banttan indi: Başkan Erdoğan: Yunan tutuşacak! 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler | Video 29.10.2022 | 19:37

Son dakika haber...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Başörtüsü düzenlemesiyle aile yapısını koruyacağız' ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA