Son dakika! Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi flaş açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor. Ziyaret öncesi Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşme hakkında, "Biden ile göreve geldikten sonraki yüz yüze ilk görüşmemiz olacak. Birinci derecede Türkiye - ABD ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Birçok dedikodular oldu. Bunları geride bırakıp, neler yapabiliriz neler yapacağız bunları konuşmamız lazım." dedi. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız." dedi. Marmara Denizi'nde etkisini gösteren müsilaj ile ilgili son durumu aktaran Başkan Erdoğan, "77 noktada 1700 metreküp müsilaj temizlendi." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidiyor. Ziyaret öncesi Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşme hakkında, "Biden ile göreve geldikten sonraki yüz yüze ilk görüşmemiz olacak. Birinci derecede Türkiye - ABD ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Birçok dedikodular oldu. Bunları geride bırakıp, neler yapabiliriz neler yapacağız bunları konuşmamız lazım." dedi. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız." dedi. Marmara Denizi'nde etkisini gösteren müsilaj ile ilgili son durumu aktaran Başkan Erdoğan, "77 noktada 1700 metreküp müsilaj temizlendi." ifadelerini kullandı.