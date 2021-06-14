Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi peş peşe kritik temaslar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ilk temaslarına başladı. Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü. İşte detaylar...