SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Mücadelemiz devam edecek!" | Video
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na canlı bağlantı ile katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremde yıkılan tüm şehirleri altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceklerini belirterek, "Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız" dedi. Erdoğan, "Esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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