Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde... | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde... | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde... | Video

29.12.2021 | 22:14

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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan öğretmenlere müjde... | Video 00:25
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Başkan Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM’ye sunulduğunu açıkladı.

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