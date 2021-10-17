Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
29:00
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 17.10.2021 | 12:38
08:08
THY uçuş ekipleri güneş kremi ile hayat kurtarıyor | Video 17.10.2021 | 11:09
04:04
Dünya devi Türk mucitlerden beslenecek | Video 17.10.2021 | 01:25
00:42
Fethiye’de sağanak yağış etkili oldu | Video 16.10.2021 | 23:05
02:26
Son rötuşları yapılan AKM’de ışıkları yakıldı | Video 16.10.2021 | 22:24
02:06
00:36
03:41
DHKP/C'nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılara ulaşıldı | Video 16.10.2021 | 19:27
06:47
04:22
Mahmut Övür | Saadet Partisi ne yapacak? 16.10.2021 | 17:14
02:42
Mehmet Barlas | Yunanistan şımarıklığı bırakmalı 16.10.2021 | 17:11
06:41
05:11
Şehit Ömer Halisdemir'in babası hem ağladı hem ağlattı 16.10.2021 | 15:38
29:28
03:42
Hasan Basri Yalçın | Suriye’de geleceği hesaplamak 16.10.2021 | 14:18
02:16
Engin Ardıç | Sizde her yol var mı? 16.10.2021 | 14:15
04:20
Salih Tuna | O partiyi üçe katlamış 16.10.2021 | 14:13
03:01
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Önce saygı! 16.10.2021 | 13:08
04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti 16.10.2021 | 12:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan açıklamalarda bulunuyor.