Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Enflasyonun üstesinden geleceğiz!" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolun denendiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide de iyi noktalara ulaşmak için çalışmaları sürüyor. Bize karşı kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha da güçlendirdi'' ifadelerini kullandı.