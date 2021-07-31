Son dakika: Başkan Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması: "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan ettik"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından çıkan orman yangınları ile ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan açıklamasında bölge ile ilgili alınan kararı da resmen kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan, "Gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.