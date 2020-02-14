Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan'da önemli açıklamalar | Video
Pakistan'da temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak basın toplantısı düzenledi. Son dakika açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan: Aramızdaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 5 milyar dolar çıkarma hedefimiz var. Türkiye olarak Pakistan'ın kalkınması doğrudan etki edecek alanlarda her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan'ın yanında yer alacak" ifadelerini kullandı.
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