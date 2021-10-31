Son dakika || Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Macron ve Merkel ile görüştü | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği... Başkan Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.