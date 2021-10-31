Video Haber Son dakika || Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Macron ve Merkel ile görüştü | Video
Son dakika || Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Macron ve Merkel ile görüştü | Video

Son dakika || Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Macron ve Merkel ile görüştü | Video

31.10.2021 | 20:22

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Son dakika || Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik görüşmeler! Macron ve Merkel ile görüştü | Video 00:09
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği... Başkan Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

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