Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video

05.01.2023 | 18:29

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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video 05:01
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video 05.01.2023 | 18:29
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video 02:03
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan kalıcı barışın tesisi için arabuluculuğa vurgu yaptı. Diğer yandan geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye meselesi ve gaz merkezi konusu ele alındı. Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşmesi sonrası gelen son dakika haberine göre Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini duyurdu.

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