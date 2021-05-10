Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi! | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi! | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi! | Video
10.05.2021 | 23:11

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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