Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi! | Video
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi! | Video 10.05.2021 | 23:11
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Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın | Video 10.05.2021 | 21:39
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Son dakika: Meclis’ten İsrail’e ortak kınama | Video 10.05.2021 | 21:33
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Mescid-i Aksa’daki hasar görüntülendi | Video 10.05.2021 | 21:22
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Yavuz Donat | Engelleri kaldıralım 10.05.2021 | 13:49
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Hilal Kaplan | 21.Yüzyılın Selahattin’i ve Kudüs 10.05.2021 | 13:47
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SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası 10.05.2021 | 13:21
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Pençe-Yıldırım Operasyonunda 4 odalı mağara tespit edildi | Video 10.05.2021 | 11:42
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Engin Ardıç | Ekonomi-politik ve de alafortanfonik 10.05.2021 | 10:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.