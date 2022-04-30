Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları açılışında önemli açıklamalar | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları açılışında önemli açıklamalar | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları açılışında önemli açıklamalar | Video

30.04.2022 | 15:32

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Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları açılışında önemli açıklamalar | Video 08:53
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

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