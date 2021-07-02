Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar | Video

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle ekonominin geldiği noktayı rakamlarla aktaran Başkan Erdoğan, "Bir yandan şehirlerimizi güzelleştirirken, enerji, konut projelerimizi hizmete alıyoruz. İhracatta, üretimde, sanayide rekorlar kırıyoruz. Haziran ayı ihracatımız yüzde 47 artışla yükseldi. Bu gidişle yıl sonuna biz rekoru kıracağız. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. 6 aylık ihracatımız yüzde 40 artarak 105 milyar doları buldu." ifadelerine yer verdi. Son günlerde artan yalan haberlere de değinerek CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Biz kuklayı da kuklacıyı da görüyoruz. CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyecek, birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.