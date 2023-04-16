SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da 14 Mayıs çağrısı: 7'li koalisyon Türkiye'yi ileri taşıyamaz! | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği 7'li koalisyonun Türkiye'yi hiçbir alanda ileri taşıması mümkün değildir." dedi. Erdoğan, "Son günlerde şımaran bölücü ve FETÖ'cülerin evlatlarımızın hayallerini çalmasına müsaade edemeyiz." ifadelerini kullanarak 14 Mayıs çağrısında bulundu...