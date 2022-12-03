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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da önemli açıklamalar - VİDEO 03.12.2022 | 19:21
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanlıurfa'da toplu açılış töreni gerçekleştirdi. Erdoğan, buradaki programına AK Parti Genişletilmiş Şanlıurfa İl Danışma Meclisi Toplantısı ile devam etti. Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 6'lı masa ve CHP'ye tepki göstererek, "Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz." dedi. Erdoğan pamuk üreticilerine de yeni müjdeleri açıkladı.