SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Savunma Sanayii mesajı: Mehmetçik ile İftar programında konuştu | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sincan’daki İnsani Yardım Tugayı’nda Mehmetçik ile İftar Programı’nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız." dedi.
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