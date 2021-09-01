Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan subay ve astsubay mezuniyet töreninde önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan subay ve astsubay mezuniyet töreninde önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan subay ve astsubay mezuniyet töreninde önemli açıklamalar | Video
01.09.2021 | 19:58

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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Toplam 5 bin metre kare alana sahip merkez 3 bölümden oluşuyor. Zemin katında 12 adet mülakat odası bulunuyor. Bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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