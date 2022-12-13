Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Suriye'ye kara harekatı' mesajı: Sessiz kalmamız mümkün değil | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. 'Suriye'ye kara harekatı olacak mı?' sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde zaman zaman topraklarımıza karşı yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil bunu uyarıp, hatırlatıyoruz. Bu konuda asla taviz veremeyiz" ifadelerini kullandı.