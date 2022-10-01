SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması | Video

Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ile açıldı. Özel oturumda Genel Kurul'a hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli konuları başta olmak üzere önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, yeni anayasa için, "Yeni anayasayla kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz." dedi. Erdoğan, yeni ekonomi modeli için ise, "Açık konuşmak gerekirse, ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere gitmedik. Oyunun kurallarını aleyhimize karşı değiştirmeye kalkmasalardı, bunu değiştirmek z