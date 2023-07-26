Son dakika | Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nden önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında terörle mücadele vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye uzanan kirli elleri kırmakta kararlıyız. Terör örgütlerini tehdit unsuru olmaktan çıkaracağız" ifadelerini kullandı. "Özellikle seçim döneminde istismar edilen göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu, terör örgütleriyle başarılı mücadeleden geçmektedir." diyen Başkan Erdoğan, "İnşallah bu meseleyi kültürümüze, inancımıza, hukuka ve hakkaniyete uygun şekilde hal yoluna koyacağız." şeklinde konuştu.
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