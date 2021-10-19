Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Togo'da önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togolu mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı. Togo'nun, Türkiye'nin FETÖ ile olan mücadelesine verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi. Türkiye'nin, Togo'ya aşı bağışında bulunacağını belirten Erdoğan, "Azerbaycan ve gözlemci üye Macaristan'ın da katkılarıyla aşıları sizlere ulaştıracağız. TOGO halkına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.