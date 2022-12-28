Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri töreninde önemli açıklamalar
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri töreninde önemli açıklamalar

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri töreninde önemli açıklamalar

28.12.2022 | 15:50

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bu coğrafya bilim ve teknolojinin merkezi olacak diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye bilim ve teknolojide yeniden şahlanış dönemine girecek" ifadelerini kullandı. Bu coğrafya bilim ve teknolojinin merkezi olacak

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