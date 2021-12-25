Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türk Lirası vurgusu: Alışacaksınız buna | Video

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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldi, önemli açıklamalarda bulundu. Döviz çığırtkanlığı yapanlara seslenen Başkan Erdoğan, "Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna" dedi. Erdoğan, "Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet, yavru muhalefetin liderinin ne olduğundan haberi yok. Umarım buralarda büyük ve güçlü Türkiye'nin izlerini görüp vizyonlarını geliştirirler." ifadelerini kullandı.