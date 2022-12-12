Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip, 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum. Hamburger burada çok ama TOGG yok." dedi.