SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: 14 Mayıs dönüm noktasıdır! | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Bağcılar Büyük İftar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun kirli vaat ve pazarlıklarına tepki göstererek, "Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumunu görüyorsunuz. Ne kadar kirli pazarlık varsa hepsini üç güne sığdırdılar." dedi. Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekti.