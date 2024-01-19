SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yalova'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yalova'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu, DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır. Ülkenin ve milletin aleyhine her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor." dedi. Erdoğan, CHP ve DEM'in SİHA'lar ve terörle mücadeleye yönelik operasyonlardan rahatsız olduklarının mesajını verdi.