Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Yeni Nesil "Fırtına Obüsleri" Teslim Töreni'nde önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi'nde düzenlenen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yeni Altay tankları için 2025 yılında seri üretime başlayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Ciddi emek, sabır, bilgi birikimi gerektiren bu projeleri adım adım gerçekleştiriyoruz." dedi.